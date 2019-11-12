Сборная Беларуси по пляжному футболу перед ЧМ проведет два спарринга в Бразилии

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу перед дебютом на чемпионате мира проведет два контрольных матча в Рио-де-Жанейро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы уже прибыли в Бразилию, на 15 ноября у них намечен спарринг с командой Японии, а 17 ноября состоится встреча с действующим чемпионом планеты сборной Бразилии. Перед вылетом за океан белорусская команда провела в Португалии два товарищеских поединка с национальной сборной этой страны. Первая встреча завершилась победой португальцев в серии послематчевых пенальти - 4:3 (основное время - 5:5), а в повторной белорусы выиграли со счетом 8:4.

Главный тренер белорусской дружины испанский специалист Николас Альварадо включил в состав 14 футболистов:

вратари - Валерий Макаревич, Константин Магалецкий;

полевые игроки - Вадим Бокач, Игорь Бриштель, Юрий Петровский, Илья Савич, Никита Чайковский, Олег Гапон, Иван Миранович, Анатолий Рябко, Иван Константинов, Денис Самсонов.

В резерве находятся Владимир Устинович и Артемий Дрозд.

После двух товарищеских матчей в Рио белорусская команда 18 ноября отправится в парагвайский Асуньсьон, где 21 ноября стартует чемпионат мира. Белорусские "пляжники", которые впервые пробились в число участников финальной стадии планетарного форума, на предварительном этапе сыграют в группе С против сборных ОАЭ (22 ноября), Сенегала (24 ноября) и России (26 ноября).

Составы остальных предварительных групп мирового первенства:

А - Парагвай, Япония, Швейцария, США.

В - Италия, Мексика, Уругвай, Таити.

D - Бразилия, Португалия, Нигерия, Оман.

После завершения группового этапа в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов. Финиширует чемпионат мира 1 декабря.-0-