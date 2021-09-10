Сборная Беларуси по пляжному футболу победила Россию в Суперфинале Евролиги

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала вторую победу в Суперфинале Евролиги, который проходит в португальском городе Фигейра-да-Фош, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем втором поединке предварительной группы В белорусы одолели в серии послематчевых пенальти чемпиона мира команду России. Основное и дополнительное время игры завершилось вничью - 5:5, а пенальти лучше пробили белорусские спортсмены - 4:2.

Вчера в стартовом матче решающего этапа Евролиги белорусские подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо уверенно обыграли его соотечественников, одну из сильнейших команд мира, сборную Испании, с сухим счетом 4:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Анатолий Рябко, еще по мячу забили Евгений Новиков и Артемий Дрозд. Сегодня испанцы выиграли у поляков с результатом 5:2.

Положение команд после двух туров: Беларусь - 4 очка, Россия - 3, Испания - 3, Польша - 0.

Завтра в последней встрече первого этапа сборная Беларуси сыграет с командой Польши, а испанцы будут соперничать с россиянами.

В первый игровой день состязаний в предварительной группе А итальянцы разгромили швейцарцев - 7:3, а португальцы оказались сильнее сборной Украины - 7:5. Сегодня Италия взяла верх над украинцами со счетом 5:3. Позже команда Швейцарии встретится с португальцами.

После финиша группового раунда состоятся стыковые поединки за итоговые места: лучшие команды из двух квартетов 12 сентября разыграют чемпионский титул, а вторые поспорят за бронзу.

В прошлом году победителями Евролиги в седьмой раз стали португальцы, серебро завоевали швейцарцы, бронза досталась испанцам. Белорусы дважды подряд занимали 5-е место (2018, 2019).-0-