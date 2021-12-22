Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла иранцам в третьем спарринге

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА. Сборная Беларуси по пляжному футболу потерпела три поражения в гостевых контрольных поединках с командой Ирана, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном спарринге белорусы, которых тренирует испанский специалист Николас Альварадо, уступили хозяевам со счетом 2:5. У белорусов отличились Никита Чайковский и Юрий Петровский. В первом товарищеской встрече белорусская команда проиграла иранцам с результатом 2:3 (голы в составе белорусов забили Евгений Новиков и Никита Чайковский). Во втором матче дело дошло до овертайма, в котором хозяевам вновь удалось вырвать победу с минимальным перевесом в счете - 5:4. В этой встрече у белорусов отличились Егор Гордецкий, Вадим Бокач, Александр Кириллов и Иван Константинов.

В обновленном недавно рейтинге национальных сборных по пляжному футболу Беларусь занимает 11-е место, иранцы находятся на 14-й позиции. Возглавляет список сборная России, на втором месте команда Португалии, третьей идет Бразилия, на четвертой строке Япония, пятерку лидеров замыкает сборная Сенегала.-0-