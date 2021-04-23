Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла в матче турнира в Санкт-Петербурге

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу потерпела первое поражение в новом сезоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго тура группового этапа турнира Intercup-2021 в Санкт-Петербурге белорусы уступили чемпиону России московскому "Локомотиву" с крупным счетом 2:7. В составе проигравших оба мяча забил Олег Гапон. В стартовом матче этих соревнований белорусские "пляжники" разгромили питерский клуб LEX - 7:4. (голы у белорусов забили Олег Гапон, Вадим Бокач - по 3, Юрий Петровский).

Сегодня в заключительной встрече предварительной группы А белорусская сборная сыграет с саратовской "Дельтой", которая сначала уступила "Локомотиву" 1:2, а затем переиграл LEX - 4:1. Победитель этой игры займет второе место и вместе с московским клубом выйдет в полуфинал. Положение команд перед последним туром: "Локомотив" - 6 очков (разница мячей - 9-3), "Дельта" - 3 (5-3), Беларусь - 3 (9-11), LEX - 0 (5-11).

Во втором туре состязаний в группе В сборная России разгромила московский ЦСКА - 8:2, а питерский "Кристалл", за который выступает белорус Игорь Бриштель, взял верх над самарскими "Крыльями Советов" с белорусами Валерием Макаревичем и Денисом Самсоновым в составе - 6:2. Игорь Бриштель оформил голевой дубль. Положение команд: Россия - 6 очков (разница мячей - 15-6), "Кристалл" - 6 (12-6), "Крылья Советов" - 0 (6-13), ЦСКА - 0 (6-14). Российская сборная и "Кристалл" уже обеспечили себе путевки в полуфинал.

После завершения группового этапа по две лучшие команды из каждого квартета продолжат борьбу за награды, а остальные проведут утешительный турнир за 5-8-е итоговые места. Полуфиналы пройдут 24 апреля, решающий поединок за главный приз и встречи за остальные итоговые места состоятся 25 апреля.-0-