Сборная Беларуси по женской борьбе выиграла две олимпийские лицензии

19 марта, Минск,/ Корр. БЕЛТА/. По итогам второго соревновательного дня олимпийского квалификационного турнира по трем видам борьбы в Будапеште белорусские спортсменки Ванесса Колодинская (53 кг) и Василиса Марзалюк (76 кг) обеспечили себе путевки на Игры XXXII Олимпиады в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для завоевания лицензии на Игры участницам турнира было необходимо выйти в финал.

Ванесса Колодинская на своем пути к финалу смогла победить азербайджанку Лейлу Гурбанову- 10:0 и молдованку Юлию Леорда - 9:3.

Что касается Василисы Марзалюк, то она в первом поединке оставила не у дел венгерку Жанетт Немет - 9:0. Затем белоруска разобралась с украинкой Аллой Белинской - 3:1.

Судьба путевки на Игры в Токио решалась в схватке с Марией Оряшковой из Болгарии, которая больше известна победами в самбо.

В итоге белоруска одержала уверенную победу - 5:0 и пробилась на третью в своей карьере Олимпиаду.

Решающие поединки турнира по женской борьбе состоятся 20 марта. Тогда же состоятся и первые схватки представителей греко-римской борьбы.

Всего сборная Беларуси по женской борьбе выиграла три олимпийские лицензии на Игры в столице Японии. Напомним, что помимо Ванессы Колодинской и Василисы Марзалюк на чемпионате мира-2019 в Казахстане участие в главных стартах четырехлетия себе гарантировала Ирина Курочкина (57 кг), выигравшая в Нур-Султане бронзу.

Итоговый, всемирный отборочный турнир по борьбе, для тех кто не смог попасть в число участников Олимпиады в Токио после планетарного форума 2019 года и европейского квалификационного старта в Будапеште пройдет с 6 по 9 мая в Софии (Болгария).-0-