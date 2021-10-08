8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси сыграет с Эстонией в матче квалификации ЧМ-2022 по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда прилетела в Таллинн 7 октября и вечером того же дня провела тренировку.

Белорусской национальной дружине по различным причинам не смогут помочь сразу девять футболистов. Не будет из-за проблем со здоровьем на игре в столице Эстонии и главного тренера белорусов Георгия Кондратьева. Исполнять его обязанности будет один из его помощников Олег Радушко.

В стартовом матче текущей квалификации чемпионата мира 2022 года белорусская команда праздновала домашнюю победу (4:2). Дубль на счету Виталия Лисаковича, по разу отличились Юрий Кендыш и Павел Савицкий.

Оба коллектива подходят к противоборству не в самом лучшем настроении. Эстонцы не могут выиграть в трех последних матчах. На их счету ничья и два поражения. Белорусы уступили в пяти кряду встречах.

Турнирное положение в группе Е, где играют обе дружины таково: Бельгия - 16 очков (6 матчей), Чехия - 7 (5), Уэльс - 7 (4), Беларусь - 3 (5), Эстония - 1 (4).

Матч Эстония - Беларусь пройдет сегодня на стадионе "Лиллекюла" и начнется в 21.45 по минскому времени. Прямая трансляция запланирована на телеканале "Беларусь-5". -0-