Сборная Беларуси сыграет с командой Сальвадора на старте чемпионата мира по пляжному футболу

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу проведет сегодня в Москве стартовый поединок 21-го чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.В первом матче предварительной группы С подопечные Николаса Альварадо встретятся с командой Сальвадора. Во втором туре 22 августа белорусы сыграют со сборной Швейцарии, а 24 августа завершат первый этап матчем с одним из главных фаворитов турнира - командой Бразилии. Перед отъездом в российскую столицу белорусы провели в Минске два контрольных поединка со сборной Объединенных Арабских Эмиратов. В первом из них хозяева выиграли без особого труда - 6:1, во втором основное время завершилось вничью - 2:2, а серию пенальти лучше выполнили белорусские футболисты - 4:3. В официальную заявку белорусской команды на мировое первенство включены 14 футболистов: вратари - Константин Магалецкий, Владимир Устинович, Станислав Клещук; полевые игроки - Вадим Бокач, Иван Константинов, Олег Гапон, Никита Чайковский, Анатолий Рябко, Юрий Петровский, Евгений Новиков, Егор Гордецкий, Артемий Дрозд, Антон Акулич, Владислав Батюня.Вчера первые поединки состоялись в двух квартетах: А - Россия - США - 5:4 (в овертайме), Япония - Парагвай - 7:4; В - Испания - Мозамбик - 8:4, ОАЭ - Таити - 4:3 (в овертайме). Сегодня в группе D действующие чемпионы планеты португальцы сыграют с командой Омана, а Уругвай будет соперничать с Сенегалом. После завершения первого этапа в плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Четвертьфинальные встречи состоятся 26 августа, полуфиналы намечены на 28 августа, финал и встреча за бронзу состоятся 29 августа.Белорусские мастера пляжного футбола во второй раз сыграют в финальной стадии чемпионата планеты. Их дебют состоялся в 2019 году в парагвайском Асунсьоне. Тогда белорусы не смогли пробиться в четвертьфинал, заняв 3-е место в своей предварительной группе. Чемпионом мира два года назад стала сборная Португалии, которая в решающем поединке обыграла команду Италии (6:4), а бронза досталась россиянам, победившим в матче за 3-е место японцев (5:4). Больше всего чемпионат мира выигрывала сборная Бразилии, у которой 14 титулов, три раза побеждали португальцы, дважды - россияне, один раз золото завоевала команда Франции.-0-