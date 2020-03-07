Сборная Беларуси уступает Германии в матче Кубка Дэвиса со счетом 1:2

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной Беларуси уступают команде Германии 1:2 в гостевом матче квалификации Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в парном матче белорусы Андрей Василевский и Илья Ивашко проиграли в двух сетах немецкому дуэту Кевин Кравиц / Андреас Мис - 4:6, 6:7 (5:7). Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

Вскоре в Дюссельдорфе состоятся два одиночных поединка. Сначала на корт арены Castello выйдут первые номера обеих команд Егор Герасимов и Ян-Леннард Штруфф, а затем Илья Ивашко встретится с Филиппом Кольшрайбером.

Накануне Ивашко уступил Штруффу (4:6, 4:6), а Герасимов переиграл Кольшрайбера (4:6, 7:5, 7:6).-0-