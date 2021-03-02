Сборная Беларуси встретится с Казахстаном в квалификации ЧЕ по мини-футболу

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу проведет сегодня очередной матч отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке третьего тура 5-й квалификационной группы белорусская команда сыграет в Нур-Султане со сборной Казахстана (начало в 16.30, прямая трансляция будет вестись на телеканале "Беларусь 5"). В стартовом матче белорусы победили на выезде сборную Израиля с крупным счетом 3:0 (голы забили Юрий Рабыко, Максим Евдокимов, Владислав Селюк). Затем подопечные Александра Савинцева уступили в Будапеште венграм со счетом 1:2 (гол у белорусов - Сергей Силивончик). Спортсмены Казахстана пока провели одну встречу, разгромив в Нур-Султане венгерскую дружину с результатом 5:0. В этой группе сборная Венгрии 3 марта примет в Будапеште израильтян.

Положение команд: Казахстан - 3 очка (1 матч), Венгрия - 3 (2), Беларусь - 3 (2), Израиль - 0 (1).

В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 9 января по 6 февраля 2022 года.-0-