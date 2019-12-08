Сборная Беларуси выиграла серебро на чемпионате Европы по кроссу в Лиссабоне

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Екатерина Корнеенко, Артем Калачев, Ольга Немогай и Сергей Платонов выиграли серебро в смешанной эстафете 4Х1,5 км на чемпионате Европы по кроссу в португальском Лиссабоне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Опередить белорусский эстафетный квартет смогла лишь команда Великобритании. Замкнули тройку сильнейших французские спортсмены.

На чемпионате Европы в Лиссабоне разыгрывались 13 комплектов наград: по шесть в индивидуальном и командном зачетах, а также в смешанной эстафете. Соревнования проводились среди взрослых спортсменов, молодежи (до 23 лет) и юниоров (до 20 лет). В них участвовали около 600 бегунов из 40 стран Европы.-0-