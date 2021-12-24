Сборная Беларуси завершает год на 94-м месте рейтинга ФИФА

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси завершает 2021 год на 94-м месте рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сравнению с прошлым рейтинг-листом команда Георгия Кондратьева поднялась на одну позицию, имея в своем активе 1233,43 очка. В 2021 году белорусские футболисты провели 11 матчей, одержав всего две победы, при одной ничьей и восьми поражениях, разница мячей - 10-27. Прошлый, 2020, год сборная Беларуси завершила на 88-м месте мирового рейтинга.

Из представителей бывшего СССР выше всех находится сборная Украины, у которой 25-я позиция. Выше белорусов также Россия (34-е место), Узбекистан (84), Грузия (85) и Армения (92). Ниже белорусской сборной Кыргызстан (96), Эстония (107), Таджикистан (116), Казахстан (119), Азербайджан (120), Туркменистан (133), Латвия (134), Литва (136), Молдова (181).

Топ-10 декабрьского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия - 1828,45 очка;

2. Бразилия - 1826,35;

3. Франция - 1786,15;

4. Англия - 1755,52;

5. Аргентина - 1750,51;

6. Италия - 1740,77;

7. Испания - 1704,75;

8. Португалия - 1660,25;

9. Дания - 1654,54;

10. Нидерланды - 1653,73.

Следующий рейтинг ФИФА планирует обнародовать 10 февраля 2022 года.-0-