Сборная Грузии обыграла азербайджанцев на ЧЕ по мини-футболу

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Грузии по мини-футболу одержала первую победу в финальном турнире чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем дебютном поединке грузинская команда уступала в Гронингене азербайджанской сборной со счетом 0:2, но потом сумела трижды поразить ворота соперников и добилась волевой виктории с результатом 3:2. Один из мячей в составе победителей забил защитник гомельского БЧ Арчил Себискверадзе. В другом стартовом матче предварительной группы D вице-чемпионы Европы испанцы разгромили команду Боснии и Герцеговины со счетом 5:1.

Результаты игр первого тура в других группах:

А - Португалия - Сербия - 4:2, Нидерланды - Украина - 3:2.

В - Казахстан - Словения - 4:4, Финляндия - Италия - 3:3.

С - Россия - Словакия - 7:1, Хорватия - Польша - 3:1.

Предварительный этап 12-го чемпионата Европы по мини-футболу завершится в Амстердаме и Гронингене 29 января. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов.

На предыдущем континентальном первенстве, проходившем в 2018 году в Словении, свой первый в истории чемпионский титул завоевала сборная Португалии, победившая в решающем поединке команду Испании со счетом 3:2. В матче за бронзовые медали россияне взяли верх над сборной Казахстана - 1:0. Больше всех чемпионом Европы становились испанцы, у которых семь титулов. Две виктории у итальянцев, по разу побеждали команды России и Португалии.-0-