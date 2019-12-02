Сборная Португалии стала чемпионом мира по пляжному футболу

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Португалии в третий раз стала чемпионом мира по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке за золото мирового первенства в парагвайском Асунсьоне португальцы переиграли итальянцев с результатом 6:4. Португальцы пропустили мяч на 6-й минуте финального матча, но затем полностью завладели инициативой и добились победы. Ранее сборная Португалии выигрывала золото чемпионатов мира в 2001 и 2015 годах.

Обладателями бронзовых наград стали россияне, обыгравшие в матче за 3-е место команду Японии со счетом 5:4. Перед третьим периодом игры российские "пляжники" уступали 3:4, но сумели вырвать победу.

Лучшим игроком ЧМ-2019 признан лидер японской сборной Озу Морейра, лучшим голкипером назван Элинтон Андраде из Португалии, итальянец Габриэле Гори стал лучшим бомбардиром, забив 16 мячей.

Сборная Беларуси, дебютировавшая в финальном турнире чемпионата планеты под руководством испанского специалиста Николаса Альварадо, на групповом этапе победила команду ОАЭ (5:1), а затем уступила сенегальцам (2:7) и россиянам (3:5).

Самой титулованной командой планеты в пляжном футболе является сборная Бразилии, в активе которой 14 званий чемпиона мира. Следующий планетарный форум пройдет в 2021 году в России.-0-