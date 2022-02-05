Сборная Португалии второй раз подряд вышла в финал ЧЕ по мини-футболу

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Португальцы второй раз подряд стали финалистами чемпионата Европы по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором полуфинальном поединке в Амстердаме действующие чемпионы континента одержали волевую викторию над своими извечными соперниками испанцами с результатом 3:2. Уступая после первого тайма со счетом 0:2, португальцы в середине второй половины игры выровняли положение, а на последней минуте основного времени Зики Те забил победный мяч. В финале прошлого ЧЕ португальцы победили испанцев с таким же результатом - 3:2. Таким образом, завтра в финальном поединке за золото португальцы будут отстаивать свой титул в противостоянии с командой России. Вчера россияне обыграли сборную Украины с результатом 3:2.

На прошлых ЧЕ россияне шесть раз играли в финале, лишь однажды взяв золото (1999). Для сборной Португалии предстоящий решающий поединок станет третьим в истории: в 2018-м они победили испанцев, а в 2010-м им же уступили. В матче за бронзовые награды 12-го чемпионата Европы по мини-футболу завтра в столице Нидерландов встретятся неудачники полуфиналов - Украина и Испания.

На предыдущем континентальном первенстве, проходившем в 2018 году в Словении, свой первый в истории чемпионский титул завоевала сборная Португалии, победившая в решающем поединке команду Испании со счетом 3:2. В матче за бронзовые медали россияне взяли верх над сборной Казахстана - 1:0. Чаще других чемпионами Европы становились испанцы, у которых семь титулов. Две виктории у итальянцев, по разу побеждали команды России и Португалии.-0-