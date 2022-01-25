Сборная России вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная России одержала вторую победу на чемпионате Европы по мини-футболу в Нидерландах и обеспечила себе место в четвертьфинале, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором туре соревнований предварительной группы С россияне обыграли в Амстердаме хорватов с сухим счетом 4:0. Голевой дубль оформил Артем Антошкин, который возглавляет бомбардирскую гонку ЧЕ, забив 5 мячей в двух встречах. На старте турнира оба соперника добились побед - россияне не оставили шансов на успех словакам - 7:1, а хорваты переиграли поляков - 3:1. В другом сегодняшнем матче будут соперничать сборные Польши и Словакии. Положение команд: Россия - 6 очков (2 матча), Хорватия - 3 (2), Польша - 0 (1), Словакия - 0 (1).

Результаты встреч 2-го тура в других группах:

А - Португалия - Нидерланды - 4:1, Украина - Сербия - 6:1. Положение команд после двух игровых дней: Португалия - 6 очков, Украина - 3, Нидерланды - 3, Сербия - 0.

В - Казахстан - Финляндия - 6:2, Словения - Италия - 2:2. Положение команд: Казахстан - 4, Словения - 2, Италия - 2, Финляндия - 1.

В группе D очередные поединки состоятся завтра. Дебютант континентального первенства команда Грузии, которая в первой игре сенсационно обыграла азербайджанцев (3:2), встретится с футболистами Боснии и Герцеговины. Одни из главных фаворитов турнира испанцы будут соперничать со сборной Азербайджана. На старте соревнований команда Испании без особых проблем обыграла боснийцев - 5:1.

Предварительный этап 12-го чемпионата Европы по мини-футболу завершится 29 января. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Матчи 1/4 финала пройдут 31 января и 1 февраля, полуфиналы намечены на 4 февраля, финальный матч и встреча за бронзу состоятся 6 февраля.

На предыдущем континентальном первенстве, проходившем в 2018 году в Словении, свой первый в истории чемпионский титул завоевала сборная Португалии, победившая в решающем поединке команду Испании со счетом 3:2. В матче за бронзовые медали россияне взяли верх над сборной Казахстана - 1:0. Чаще всех чемпионом Европы становились испанцы, у которых семь титулов. Две виктории у итальянцев, по разу побеждали команды России и Португалии.-0-