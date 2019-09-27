Сборная Словении вышла в финал ЧЕ по волейболу среди мужских команд

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд определился первый финалист, которым стала сборная Словении, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном матче с поляками на Арене Стожице в Любляне словенцы сполна использовали преимущество домашней арены, выиграв у чемпионов мира со счетом 3:1 (25:23, 24:26, 25:22, 25:23). Это была третья встреча двух команд в рамках плей-офф континентальных первенств, и все три раза побеждали балканцы.

В стартовой части первого сета казалось, что поляки вновь добьются уверенной победы, ведь они вели со счетом 8:3. Однако словенцы отлично использовали ошибки соперников, которых они допустили 12 в стартовой партии и 33 за матч. При счете 20:17 в пользу подопечных Виталя Хейена судьи не заметили четырех касаний со стороны команды Альберто Джулиани. Такое решение вывело из себя игроков польской команды, которые под воздействием эмоций не смогли довести сет до победы.

Во второй партии также все начиналось под диктовку чемпионов мира. Благодаря отличным подачам Михала Кубяка и Матеуша Бенека они смогли сохранить шансы на успех, оставив данный отрезок матча за собой. Не столь блестяще как в предыдущих встречах смотрелся Вильфредо Леон. Очевидно, для того чтобы окончательно встроить его в систему игры сборной Польши их тренерскому штабу придется поломать голову.

Далее стало очевидным, что поляки не смогли найти свой ритм игры, тогда как словенцы подстегиваемые публикой порой совершали невероятные действия в защите и нападении. Как обычно, тон задавали Тине Урнаут, Климен Чебуль, Тончек Штерн. На блоке были хороши Ян Козамерник и Ален Пайенк. В приеме продуктивно трудился Яне Ковачич. Дирижировал слаженным коллективом из Словении плеймейкер Деян Винчич.

Ход матча очень быстро стал напоминать четвертьфинальный поединок на Евро-2015, с той лишь разницей, что тогда словенцы, ставшие в итоге вице-чемпионами континента, выиграли у соперников лишь на тай-брейке. Сейчас хватило четырех партий.

Таким образом, обе команды отправляются в Париж, где словенцам предстоит финал, а поляки сыграют в матче за третье место. Их соперники определятся в матче между отменно играющими на этом турнире французами и сербами. Эта, а также решающие встречи пройдут на площадке спорткомплекса AccorHotels-Arena в парижском районе Берси. -0-