Сборная Украины стала полуфиналистом ЧЕ по мини-футболу

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Украины вслед за Португалией вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Нидерландах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором четвертьфинале в Амстердаме украинцы переиграли казахстанскую сборную с результатом 5:3. В полуфинале украинские спортсмены будут соперничать с победителем сегодняшнего четвертьфинального поединка между командами Грузии и России.

Вчера в стартовом матче 1/4 финала действующие чемпионы Старого Света португальцы победили дебютанта континентального первенства команду Финляндии со счетом 3:2. В полуфинале соперником португальцев будет победитель встречи Испания - Словакия. Полуфиналы пройдут 4 февраля, финальный поединок 12-го чемпионата Европы по мини-футболу и встреча за бронзу состоятся 6 февраля в Амстердаме.

На предыдущем континентальном первенстве, проходившем в 2018 году в Словении, свой первый в истории чемпионский титул завоевала сборная Португалии, победившая в решающем поединке команду Испании со счетом 3:2. В матче за бронзовые медали россияне взяли верх над сборной Казахстана - 1:0. Чаще других чемпионами Европы становились испанцы, у которых семь титулов. Две виктории у итальянцев, по разу побеждали команды России и Португалии.-0-