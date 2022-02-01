Послание Президента Беларуси народу и парламенту
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01 февраля 2022, 08:08

Сборная Украины стала полуфиналистом ЧЕ по мини-футболу

Фото из архива
Фото из архива

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Украины вслед за Португалией вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Нидерландах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором четвертьфинале в Амстердаме украинцы переиграли казахстанскую сборную с результатом 5:3. В полуфинале украинские спортсмены будут соперничать с победителем сегодняшнего четвертьфинального поединка между командами Грузии и России.

Вчера в стартовом матче 1/4 финала действующие чемпионы Старого Света португальцы победили дебютанта континентального первенства команду Финляндии со счетом 3:2. В полуфинале соперником португальцев будет победитель встречи Испания - Словакия. Полуфиналы пройдут 4 февраля, финальный поединок 12-го чемпионата Европы по мини-футболу и встреча за бронзу состоятся 6 февраля в Амстердаме.

На предыдущем континентальном первенстве, проходившем в 2018 году в Словении, свой первый в истории чемпионский титул завоевала сборная Португалии, победившая в решающем поединке команду Испании со счетом 3:2. В матче за бронзовые медали россияне взяли верх над сборной Казахстана - 1:0. Чаще других чемпионами Европы становились испанцы, у которых семь титулов. Две виктории у итальянцев, по разу побеждали команды России и Португалии.-0-

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