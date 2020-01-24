Сборная Украины выиграла у бельгиек в стартовом матче ЧЕ по индор-хоккею в Минске

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Украины выиграла в стартовом матче чемпионата Европы по индор-хоккею в Минске. Со счетом 4:3 (0:1, 2:0, 0:1, 2:1) повержены соперницы из Бельгии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовой четверти матча украинки захватили инициативу, но бельгийки успешно отбивались, при случае напрягая вратаря соперниц. Первое взятие ворот на чемпионате записала на свой счет Каролин Вагеманс. Во второй четверти украинки сравняли счет после броска Юлии Шевченко. Они усилили натиск на ворота соперниц, и Ольга Гончаренко вывела свою команду вперед. Третий отрезок матча начался с того, что бельгийки сравняли счет после роскошной комбинации, которую завершила Ванесса Блокманс. В заключительном периоде украинки вновь вышли вперед. Ольга Гончаренко и Юлия Шевченко оформили по голевому дублю. В заключительные минуты встречи бельгийки сняли с игры вратаря, однако усилиями Селин Клоссет лишь сократили разницу в счете.

Турнир является вторым по значимости после Кубка мира и проводится раз в два года. В соревнованиях принимают участие восемь сильнейших команд Европы: сборные Беларуси, Германии, Нидерландов, Украины, Чехии, Швейцарии, Австрии, Бельгии.

Женская национальная команда Беларуси по индор-хоккею является многократным призером чемпионатов Европы. В 2016 и 2018 годах белоруски занимали 3-е место. В 2018 году команда также стала бронзовым призером Кубка мира по индор-хоккею.

Чемпионат Европы станет отборочным к мировому первенству 2021 года. Право выступить на этих соревнованиях получат шесть лучших дружин.-0-