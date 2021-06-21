Сборные Болгарии и Турции выиграли золото волейбольной Евролиги

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Болгарии и мужская команда Турции выиграли волейбольную золотую Евролигу - 2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Финал четырех" женского турнира проходил в Русе (Болгария). Представительницы принимающей стороны в решающем поединке обыграли дружину Хорватии - 3:1 (22:25, 25:22, 25:17, 25:20). Бронзовые медали пришлись впору спортсменкам Испании, которые в малом финале не оставили шансов чешской дружине - 3:2 (28:26, 10:25, 23:25, 25:16, 15:10). Белорусская сборная под руководством Дениса Матвеева заработала 14 очков и разделила седьмое место в итоговой таблице с командами Украины и Румынии.

Решающие матчи мужской золотой Евролиги принимал Кортрейк (Бельгия). Тут сильнее всех выступила дружина Турции, которая в финале обыграла украинцев - 3:1 (25:11, 25:20, 18:25, 25:21). Третье место за собой оставили волейболисты Эстонии, выигравшие в споре за бронзу у бельгийцев - 3:0 (25:22, 25:19, 25:19). Что касается сборной Беларуси, то команда Виктора Бекши с 15 пунктами в активе заняла пятое место.-0-