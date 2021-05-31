31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Чехии и США добились побед в матчах групповой стадии ЧМ-2021 по хоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А чешская дружина с трудом одолела датчан в серии буллитов - 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). Скандинавы первыми открыли счет после броска Никласа Йенсена на четвертой минуте матча. Их соперники перешли к более активным действиям и смогли сравнять счет на 46-й минуте игры. Отличился Доминик Кубалик. До конца основного времени матча команды не смогли поразить ворота друг друга. Не сложился для хоккеистов обеих дружин и овертайм. В серии послематчевых бросков решающую попытку реализовал Филип Хытил. Таким образом, скандинавы лишились шансов на выход в следующую стадию соревнований.

В группе В сборная США обыграла дружину Германии - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) В пользу подопечных Джека Капуано вопрос о победителе матча решили Джейсон Робертсон, реализовавший большинство на 39-й минуте, и Колин Блэквелл, забросивший шайбу в ворота, покинутые голкипером немцев на последних секундах поединка. Несмотря на поражение, команда Германии сохранила свою позицию в четверке сильнейших и по-прежнему претендует на выход в четвертьфинал. Американцы выход в следующую стадию соревнований себе уже обеспечили.

В вечерней части игрового дня состоятся поединки Россия - Швеция (Группа А) и Норвегия - Казахстан (Группа В).