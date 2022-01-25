Сборные Сенегала и Марокко вышли в четвертьфинал Кубка Африканских наций

25 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Определены еще два участника стадии 1/4 финала Кубка Африканских наций по футболу – ими стали сборные Сенегала и Марокко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче одной восьмой финала сенегальцы обыграли команду Кабо-Верде. Найти ключи к чужим воротам "львам Теранги" удалось только после двух удалений в составе соперника. На 63-й минуте счет открыл Садио Мане, а под занавес матча успех победителей закрепил Бамба Дьенг – 2:0. В четвертьфинале Сенегал встретится с командой Марокко, которая не без труда прошла сборную Малави. Первый тайм этого матча закончился с ничейным счетом 1:1, а во второй половине викторию марокканцам принес точный удар Ашрафа Хакими со штрафного.

Завтра на турнире станут известны еще два участника 1/4 финала. Сборная Кот-Д'Ивуара померится силами с египтянами, а последнюю путевку в следующую стадию оспорят команды Мали и Экваториальной Гвинеи.

Во вторник на Кубке Африканских наций было введено чрезвычайное положение. Такое решение было принято Африканской конфедерацией футбола после давки болельщиков, произошедшей перед матчем 1/8 финала турнира между сборными Камеруна и Коморских Островов. По последним данным, погибли восемь человек, более 50-ти пострадали.-0-