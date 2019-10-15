Семь белорусских дзюдоистов выступят на Всемирных военных играх в Китае

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь белорусских дзюдоистов выступят на VII Всемирных военных играх, которые пройдут 18-27 октября в Ухане (Китай), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В список тех, кто представит Беларусь на международном форуме, попали Дмитрий Миньков (66 кг), Вадим Шока (73 кг), Юнус Бекмурзаев (81 кг), Егор Воропаев (90 кг), Виктор Кляусов (90 кг) и Даниэл Мукете (100 кг).

Среди белорусских девушек на татами выйдет лидер национальной сборной, чемпионка II Европейских игр Марина Слуцкая (свыше 78 кг).

Спортсмены Вооруженных Сил Беларуси участвуют во Всемирных военных играх с 1995 года.

В этом году предполагается участие в соревнованиях более 9 тыс. спортсменов-военнослужащих из 110 стран мира. Всего в состав сборной Беларуси вошли 97 спортсменов, которые выступят в 12 видах спорта (из 27): стрельбе из лука, боксе, фехтовании, дзюдо, современном пятиборье, стрельбе пулевая, прыжках в воду, легкой атлетике, триатлоне, борьбе, военном пятиборье, парашютном спорте.

Сборная Беларуси на VI Всемирных спортивных играх среди военнослужащих завоевала 13 наград (1 золотая, 6 серебряных и 6 бронзовых).-0-