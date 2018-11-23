Семинар по гимнастическим видам спорта в Минске соберет более 300 специалистов из 13 стран

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный семинар по гимнастическим видам спорта и танцевальному спорту в Минске соберет более 300 специалистов-практиков из 13 стран. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БГУФК.

Мероприятие пройдет с 26 ноября по 2 декабря в Белорусском государственном университете физической культуры. В открытии семинара примут участие олимпийская чемпионка 2018 года по фристайлу Анна Гуськов и бронзовый призер Олимпийских игр-2012 по художественной гимнастике Любовь Черкашина.

Специалисты обсудят современные системы подготовки спортсменов высокого класса и резерва в спортивной и художественной гимнастике, спортивной акробатике, прыжках на батуте, фристайле, спортивной аэробике, танцевальном спорте и паркуре.

Основной упор в программе сделан на практическую составляющую. Мастер-классы пройдут на базе БГУФК и РЦОП по художественной гимнастике.

Также в рамках мероприятия 30 ноября состоится первый международный турнир по спортивной акробатике памяти заслуженного тренера СССР Михаила Цейтина.-0-