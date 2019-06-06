6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Сергей Гуренко вернулся в минское "Динамо" и приступил к работе с основным составом команды. Информация об этом размещена на официальном сайте динамовского клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Впервые Сергей Гуренко пришел в тренерский штаб минчан в 2009 году, затем возглавлял жодинское "Торпедо-БелАЗ", потом работал ассистентом в российских клубах "Краснодар", "Спартак-Нальчик" и пермском "Амкаре", после чего помогал сербу Славолюбу Муслину в бельгийском "Стандарде" из Льежа и национальной сборной Сербии. С мая 2017 года Сергей Гуренко, которому сейчас 46 лет, во второй раз стал главным тренером минского "Динамо", но покинул пост в конце 2018 года.

В минувшую пятницу 31-го мая минское "Динамо" расторгло контракт с предыдущим главным тренером команды Романом Пилипчуком, который возглавил "бело-синих" в это межсезонье.

ФК "Динамо-Минск" объявил об отставке главного тренера Романа Пилипчука Также команду покинут ассистенты наставника: Денис Попов, Владимир Власенко и Иван Пилипчук. Руководить "Динамо" в Витебске, где 1 июня динамовцы сыграют матч 10-го тура чемпионата Беларуси, будет Радислав Орловский.

Недавно новым генеральным директором ФК "Динамо-Минск" стал Андрей Толмач, который до этого был главным тренером мини-футбольного клуба "Столица" и национальной сборной Беларуси по мини-футболу.

Андрей Толмач назначен новым гендиректором ФК "Динамо-Минск" Андрей Толмач сменил на посту генерального директора команды Сергея Перникова. Новый руководитель ранее возглавлял мини-футбольную команду "Столица", а также национальную сборную Беларуси по мини-футболу.

А сегодня было объявлено о том, что место спортивного директора "Динамо" занял Юрий Поклад, который ранее в качестве тренера работал в украинских "Карпатах" и "Черноморце", новополоцком "Нафтане" и юношеской сборной Беларуси (U-15). Он также имеет большой опыт работы в мини-футболе: возглавлял молодежную сборную Беларуси, "БГУФК-Моноракурс", "УВД-Динамо", "Верас" и "Витэн". Вместе с "Витэном" Юрий Поклад выигрывал чемпионат Беларуси.

После 10 туров чемпионата Беларуси минское "Динамо" занимает 5-е место, набрав 19 очков (6 побед, 1 ничья, 3 поражения; 11-8). Впереди брестское "Динамо", у которого 26 очков, по 24 балла имеют борисовский БАТЭ и солигорский "Шахтер", 21 очко у "Ислочи". Свой следующий матч минские динамовцы проведут 16 июня против дебютанта высшей лиги минского "Энергетика-БГУ".-0-