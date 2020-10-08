Сергей Хоменко возглавил Белорусскую ассоциацию мини-футбола

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Хоменко избран председателем Белорусской ассоциации мини-футбола (БАМФ). За него единогласно проголосовали участники отчетно-выборной конференции этой организации, которая прошла сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Куница, возглавлявший БАМФ на протяжении последних лет, теперь стал почетным председателем мини-футбольной ассоциации.

Новый руководитель Сергей Хоменко долгое время служит в системе МВД Беларуси, в декабре 2019 года был назначен заместителем министра внутренних дел.-0-