Сергей Яромко определил окончательный состав белорусской "молодежки" на отборочный матч чемпионата Европы с Португалией

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу (U-21) Сергей Яромко назвал окончательный состав команды на отборочный матч чемпионата Европы с португальцами (10 сентября), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации футбола.

К предстоящей игре готовятся 23 футболиста:

вратари - Павел Павлюченко ("Динамо", Брест), Кирилл Котов ("Речица"), Александр Свирский (БАТЭ, Борисов);

защитники - Роман Вегеря ("Неман", Гродно), Артем Шкурдюк, Павел Шорац (оба - РЦОР-БГУ, Минск), Константин Кучинский ("Белшина", Бобруйск), Владислав Глинский (БАТЭ, Борисов), Илья Лукашевич ("Пролетер", Нови-Сад, Сербия), Юрий Крайко ("Гранит", Микашевичи);

полузащитники - Павел Седько, Денис Гречихо (оба - "Рух", Брест), Владислав Яцкевич ("Неман", Гродно), Максим Мякиш (БАТЭ, Борисов), Сергей Волков ("Витебск"), Дмитрий Бородин ("Смолевичи"), Глеб Шевченко, Артем Петренко (оба - "Славия", Мозырь), Антон Суша ("Динамо", Минск), Дмитрий Подстрелов ("Дняпро", Могилев);

нападающие - Артем Концевой ("Мезекевешд", Венгрия), Илья Шкурин (РЦОР-БГУ, Минск), Кирилл Кириленко ("Карпаты", Львов, Украина).

Белорусская "молодежка" тренируется на поле минского стадиона "Трактор". В пятницу, 6 сентября, команда Сергея Яромко съездит на спарринг с "Городеей", а 10 сентября в 20.00 на жодинском стадионе "Торпедо" сыграет с португальцами в отборочном матче молодежного Евро-2021. Для сборной Беларуси это будет второй домашний поединок в 7-й квалификационной группе. На старте белорусы разгромили команду Гибралтара со счетом 10:0. Для португальцев предстоящая встреча с Беларусью будет первой в этом отборочном цикле.-0-