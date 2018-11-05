Сергей Корниленко помог "Крыльям Советов" победить "Уфу" в чемпионате России

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты самарских "Крыльев Советов" одержали четвертую викторию в матчах чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем выездном поединке 13-го тура самарцы обыграли "Уфу" со счетом 2:1 и поднялись на 13-е место, набрав 14 очков. Белорусский форвард "крылышек" Сергей Корниленко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте игры.

В матче двух аутсайдеров премьер-лиги махачкалинский "Анжи" у себя дома взял верх над красноярским "Енисеем" - 2:1. Еще в одной сегодняшней встрече футболисты "Оренбурга" с белорусским защитником Михаилом Сиваковым в составе переиграли на своем поле казанский "Рубин" со счетом 1:0.

Ранее лидер турнира питерский "Зенит" с таким же результатом одолел гостей из грозненского "Ахмата". Действующий чемпион России московский "Локомотив" закрепился на второй позиции, победив тульский "Арсенал" со счетом 3:1. Третьим в турнирной таблице идет "Краснодар", сыгравший вничью с "Ростовом" - 2:2. Белорусский защитник краснодарцев Александр Мартынович провел весь матч, полузащитник ростовчан Тимофей Калачев на поле не выходил. В столичном дерби ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко разошелся миром с "Динамо" - 0:0. Московский "Спартак" неожиданно уступил на своей арене "Уралу" из Екатеринбурга со счетом 1:2.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Зенит" - 31 очко, "Локомотив" - 24, "Краснодар" - 23, "Ростов" - 22, ЦСКА - 20. На последнем, 16-м месте "Енисей", набравший всего 6 очков, "Уфа" имеет 11 баллов, у "Анжи" 13 очков.-0-