Сергей Румас стал почетным председателем АБФФ

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас стал почетным председателем ассоциации "Белорусская федерация футбола". Такое решение приняли сегодня участники отчетно-выборной конференции АБФФ, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас возглавлял футбольную федерацию с 2011 года, а сегодня новым председателем АБФФ был избран Владимир Базанов.

Новым председателем Белорусской федерации футбола избран Владимир Базанов Владимир Базанов сменил на посту руководителя футбольной федерации Сергея Румаса, который возглавлял ее с 2011 года. Новому главе 61 год, он был кадровым военным, служил в Афганистане.

Кроме Сергея Румаса почетными председателями футбольной федерации являются Евгений Шунтов и Геннадий Невыглас, которые также ранее были ее руководителями.

Участники сегодняшней конференции выбрали новый состав исполкома АБФФ, в который вошел 21 человек. Первым заместителем главы футбольной федерации избран Юрий Вергейчик, заместителями председателя стали Михаил Вергеенко и Михаил Ботников.-0-