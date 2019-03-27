Сергей Румас стал почетным председателем АБФФ

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас стал почетным председателем ассоциации "Белорусская федерация футбола". Такое решение приняли сегодня участники отчетно-выборной конференции АБФФ, передает корреспондент БЕЛТА.
Сергей Румас возглавлял футбольную федерацию с 2011 года, а сегодня новым председателем АБФФ был избран Владимир Базанов.
Кроме Сергея Румаса почетными председателями футбольной федерации являются Евгений Шунтов и Геннадий Невыглас, которые также ранее были ее руководителями.
Участники сегодняшней конференции выбрали новый состав исполкома АБФФ, в который вошел 21 человек. Первым заместителем главы футбольной федерации избран Юрий Вергейчик, заместителями председателя стали Михаил Вергеенко и Михаил Ботников.-0-
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