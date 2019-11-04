Сергей Стародуб занял третье место на открытом Кубке Беларуси по грэпплингу

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский атлет Сергей Стародуб (весовая категория свыше 99 кг) занял третье место на открытом Кубке Беларуси по грэпплингу ADCC, который прошел в олимпийском спортивном комплексе "Стайки", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Фото Александра Шелегова

Сергей Стародуб, известный выступлениями в национальной сборной Беларуси по греко-римской борьбе, попробовал свои силы в грэпплинге и занял третье место. На высшую ступень пьедестала почета поднялся россиянин Илья Анисимов, серебряную награду завоевал его соотечественник Владимир Котельников.

Председатель Белорусской федерации грэпплинга (БФГ) Вахтанг Сохадзе отметил, что весовая категория свыше 99 кг являлась одной из самых многочисленных и конкурентных на данном турнире. "В ней выступили опытные атлеты из России, которые имеют значительные достижения в этом виде спорта. Борьба с такими мастеровитыми спортсменами помогает белорусским грэпплерам получить качественную соревновательную практику", - сказал он.

Финальным турниром в этом сезоне для борцов станет открытый чемпионат Беларуси по грэпплингу ADCC. Он позволит пройти процедуру отбора на чемпионат Европы 2020 года в Кишиневе (Молдова).

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Данное единоборство не включает в себя нанесение ударов и использование оружия. Стремление завершить поединок досрочно, с помощью болевого или удушающего приема, является отличительной особенностью грэпплинга.-0-