Сергей Ташуев покидает пост главного тренера футболистов солигорского "Шахтера"

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский специалист Сергей Ташуев покидает пост главного тренера солигорского "Шахтера". Это решение было принято после сегодняшней встречи тренерского штаба и руководства футбольного клуба. Такая информация размещена на официальном сайте "Шахтера", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с Сергеем Ташуевым, который возглавлял солигорскую команду с апреля 2018 года, клуб покидают и его ассистенты. Решение о прекращении сотрудничества принято по соглашению сторон. Футбольный клуб "Шахтер" поблагодарил Сергея Ташуева и весь тренерский штаб за проделанную работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Исполняющим обязанности главного тренера солигорской дружины назначен Сергей Никифоренко, который будет готовить команду к домашнему матчу 28-го тура с мозырской "Славией".

В воскресенье, 3 ноября, футболисты "Шахтера" сыграли вничью (1:1) в гостях у лидера первенства брестского "Динамо". После 27 туров "Шахтер" имеет 59 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. Впереди динамовцы Бреста, у которых 68 баллов, вторым идет борисовский БАТЭ, набравший 61 очко.-0-

Брестское "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером", БАТЭ уступил "Ислочи" в чемпионате Беларуси Лидеры первенства брестчане мощно начали домашний поединок с одним из своих главных конкурентов и уже на 8-й минуте Денис Лаптев после передачи Артема Милевского открыл счет.