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"Шахтер" благодаря голу Элиса Бакая обыграл дома "Слуцк", одержав третью победу кряду на старте чемпионата Беларуси

Спорт 15.04.2019 | 21:07
Элис Бакай (№19) угрожает воротам "Слуцка". Фото ФК "Шахтер"
Элис Бакай (№19) угрожает воротам "Слуцка". Фото ФК "Шахтер"
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15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" одержали третью победу в матчах чемпионата Беларуси, обыграв "Слуцк" в заключительном матче 3-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Солигорске прошла с преимуществом хозяев, но они долго не могли открыть счет. Только в самом конце первого тайма албанский легионер "Шахтера" Элис Бакай сумел вывести свою команду вперед - 1:0. После перерыва гости заметно активизировались, но все их попытки отыграться не увенчались успехом и результат не изменился.

Также без потерь идет брестское "Динамо", которое свою третью викторию одержало в гостях у действующего чемпиона страны борисовского БАТЭ - 1:0.

Футболисты брестского "Динамо" победили на выезде БАТЭ в центральном матче 3-го тура и вышли на 1-е место в чемпионатеФутболисты брестского "Динамо" победили на выезде БАТЭ в центральном матче 3-го тура и вышли на 1-е место в чемпионате
Судьбу поединка решил капитан брестчан Павел Нехайчик, который забил победный гол на 47-й минуте игры.

Результаты остальных встреч 3-го тура:

Минское "Динамо" обыграло футболистов "Городеи" в чемпионате БеларусиМинское "Динамо" обыграло футболистов "Городеи" в чемпионате Беларуси
Играя на своем поле, минчане в первом тайме имели преимущество, но смогли отличиться лишь однажды. Незадолго до перерыва хозяева получили право на пенальти, который реализовал нигерийский легионер Кехинде Фатаи.

Футболисты "Славии" набрали первые очки в 29-м чемпионате Беларуси, обыграв в 3-м туре "Дняпро"Футболисты "Славии" набрали первые очки в 29-м чемпионате Беларуси, обыграв в 3-м туре "Дняпро"
В двух стартовых встречах могилевский "Дняпро" и мозырская "Славия" потерпели поражения и сегодня стремились набрать первые зачетные баллы. Это удалось только гостям, хотя после первого тайма они уступали 0:1 после гола Алексея Залеского.

Футболисты "Шахтера" и минского "Динамо" пока не пропустили ни одного мяча, а "Слуцк" и "Энергетик-БГУ" еще ни разу не поражали ворота соперников. Бомбардирскую гонку возглавляет украинский форвард "Гомеля" Виталий Квашук, забивший пять мячей.

Положение в группе лидеров после трех туров:

В следующем туре встречаются:

19 апреля

"Минск" - "Дняпро", "Неман" - "Витебск".

20 апреля

"Славия" - БАТЭ, "Торпедо" - "Динамо" (Минск), "Городея" - "Торпедо-БелАЗ".

21 апреля

"Гомель" - "Шахтер", "Энергетик-БГУ" - "Динамо" (Брест), "Слуцк" - "Ислочь".-0-

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Теги
БАТЭ, Слуцк, ФК Динамо-Минск, ФК Шахтер, футбол, чемпионат Беларуси
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