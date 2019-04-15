"Шахтер" благодаря голу Элиса Бакая обыграл дома "Слуцк", одержав третью победу кряду на старте чемпионата Беларуси

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" одержали третью победу в матчах чемпионата Беларуси, обыграв "Слуцк" в заключительном матче 3-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча в Солигорске прошла с преимуществом хозяев, но они долго не могли открыть счет. Только в самом конце первого тайма албанский легионер "Шахтера" Элис Бакай сумел вывести свою команду вперед - 1:0. После перерыва гости заметно активизировались, но все их попытки отыграться не увенчались успехом и результат не изменился.
Также без потерь идет брестское "Динамо", которое свою третью викторию одержало в гостях у действующего чемпиона страны борисовского БАТЭ - 1:0.
Результаты остальных встреч 3-го тура:
Футболисты "Шахтера" и минского "Динамо" пока не пропустили ни одного мяча, а "Слуцк" и "Энергетик-БГУ" еще ни разу не поражали ворота соперников. Бомбардирскую гонку возглавляет украинский форвард "Гомеля" Виталий Квашук, забивший пять мячей.
Положение в группе лидеров после трех туров:
19 апреля
"Минск" - "Дняпро", "Неман" - "Витебск".
20 апреля
"Славия" - БАТЭ, "Торпедо" - "Динамо" (Минск), "Городея" - "Торпедо-БелАЗ".
21 апреля
"Гомель" - "Шахтер", "Энергетик-БГУ" - "Динамо" (Брест), "Слуцк" - "Ислочь".-0-
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