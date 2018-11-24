"Шахтер", минское "Динамо" и "Витебск" победили в матчах предпоследнего тура чемпионата Беларуси по футболу

Минские динамовцы во время матча против "Днепра". Фото ФК "Динамо-Минск"

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все претенденты на места в призовой тройке футбольного чемпионата Беларуси одержали победы в матчах предпоследнего тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Солигорский "Шахтер", идущий вторым, играл в гостях у одного из аутсайдеров "Смолевичей" и победил со счетом 2:0.

Футболисты минского "Динамо" в Могилеве разгромили с результатом 3:0 местный "Днепр", покидающий высшую лигу.

Еще один претендент на медали "Витебск" на своем поле взял верх над "Городеей" - 1:0.

Чемпион Беларуси борисовский БАТЭ после недавнего крупного поражения от "Шахтера" (0:3) сегодня в домашнем матче победил гостей из минского "Луча" - 4:1.

Результаты остальных встреч 29-го тура: "Слуцк" - "Ислочь" (Минский район) - 0:1, "Динамо" (Брест) - "Гомель" - 0:0, "Торпедо" (Минск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:2, "Минск" - "Неман" (Гродно) - 1:2.

Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 72 очка, "Шахтер" - 61, "Динамо" (Минск) - 60, "Витебск" - 59, "Торпедо-БелАЗ" - 54.

Внизу турнирной таблицы "Днепр" - 16 очков, у "Луча" и "Смолевичей" по 23 очка, на балл больше у минского "Торпедо".

Матчи заключительного тура состоятся 2 декабря: "Шахтер" - "Минск", "Торпедо" - "Динамо" (Минск), "Гомель" - "Витебск", "Торпедо-БелАЗ" - БАТЭ, "Луч" - "Смолевичи", "Неман" - "Динамо" (Брест), "Ислочь" - "Днепр", "Городея" - "Слуцк".-0-