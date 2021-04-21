"Шахтер" победил "Ислочь" в первом полуфинале футбольного Кубка Беларуси

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня проходят стартовые поединки полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них действующий чемпион страны солигорский "Шахтер" с большим трудом одолел на своем поле "Ислочь" из Минского района с минимальным преимуществом - 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит на 76-й минуте, когда полузащитник гостей Максим Мякиш срезал мяч в свои ворота. В четвертьфинале "Шахтер" оказался сильнее гродненского "Немана", а "Ислочь" одолела футболистов "Минска".

Позже нынешние обладатели Кубка футболисты борисовского БАТЭ сыграют у себя дома с жодинским "Торпедо-БелАЗом". В четвертьфиналах БАТЭ выиграл у "Витебска", а торпедовцы победили представителя второго дивизиона национального первенства дзержинский "Арсенал".

Ответные поединки за выход в финал пройдут 5 мая в Жодино и Минске. Решающий поединок 30-го Кубка Беларуси состоится 23 мая в Гомеле.

В финальном матче прошлого кубкового розыгрыша футболисты БАТЭ с результатом 1:0 победили в дополнительное время брестское "Динамо".-0-