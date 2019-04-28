"Шахтер" потерпел первое поражение в чемпионате Беларуси по футболу

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" после четырех побед потерпели первое поражение в матчах 29-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашней игре 5-го тура с дебютантом элитного дивизиона минским "Энергетиком-БГУ" горняки открыли счет на 5-й минуте после точного удара Павла Рыбака. Однако гости показали характер и во втором тайме Айк Мусаханян, Всеволод Садовский и Жереми Мавату забили 3 гола в ворота хозяев. Уступая 1:3, футболисты "Шахтера" не опустили руки и вскоре Николай Януш и Валерий Громыко восстановили равновесие - 3:3. Но это было еще не все - на 4-й компенсированной минуте второго тайма Айк Мусаханян забил свой второй гол и принес "Энергетику-БГУ" первую викторию в высшей лиге - 4:3.

Результаты остальных встреч 5-го тура: "Витебск" - "Слуцк" - 2:2, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Торпедо" (Минск) - 2:0, "Динамо" (Брест) - "Славия" (Мозырь) - 0:0, "Динамо" (Минск) - "Неман" (Минск) - 0:1, "Ислочь" (Минский район) - "Гомель" - 3:1, БАТЭ (Борисов) - "Минск" - 1:0, "Дняпро" (Могилев) - "Городея" - 0:0.

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 12 очков, "Ислочь" - 12, "Шахтер" - 12, "Динамо" (Брест) - 11, "Динамо" (Минск) - 10, "Торпедо-БелАЗ" - 10. Внизу турнирной таблицы находятся "Слуцк", "Дняпро", "Городея", у которых по 2 очка.-0-