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31 октября 2020, 16:58

"Шахтер" разгромил "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" разгромили бобруйскую "Белшину" с результатом 5:1 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине встречи в Бобруйске забитых мячей не было, а после перерыва героем матча стал узбекский нападающий "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев. Он оформил хет-трик и ассистировал Юлиусу Секе при еще одном взятии ворот хозяев. На 86-й минуте Юрий Кендыш забил пятый гол, а за несколько секунд до окончания игры Денис Левицкий чуть сократил отставание бобруйчан.

Также сегодня футболисты мозырской "Славии" в отложенном поединке 18-го тура на своем поле сыграли вничью с брестским "Динамо" - 1:1.

В воскресенье, 1 ноября, в Молодечно минский "Энергетик-БГУ" проведет перенесенный матч 23-го тура против "Слуцка".

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) - 53 очка (27 матчей), "Шахтер" (Солигорск) - 52 (27), "Динамо" (Брест) - 48 (27), "Неман" (Гродно) - 47 (27), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 47 (27), "Динамо" (Минск) - 45 (27), "Ислочь" (Минский район) - 44 (27), "Рух" (Брест) - 40 (27), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 35 (26), "Витебск" - 34 (27), "Минск" - 34 (27), "Славия" (Мозырь) - 32 (26), "Городея" - 27 (27), "Слуцк" - 24 (26), "Белшина" (Бобруйск) - 20 (26), "Смолевичи" - 14 (27).

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей, на один гол меньше в активе Джасурбека Яхшибоева.-0-

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