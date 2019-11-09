"Шахтер" разгромил футболистов "Славии" в чемпионате Беларуси

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" одержали крупную победу - 5:1 над мозырской "Славией" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Солигорске прошла с преимуществом хозяев, и еще до перерыва Николай Януш и Дарко Бодул забили два гола в ворота мозырян. В начале второго тайма Никита Мельников отыграл один мяч, на 62-й минуте матча Дарко Бодул оформил голевой дубль, а еще через 10 минут Элис Бакай и на 89-й минуте Николай Януш довели дело до разгрома - 5:1.

Сегодня футболисты "Слуцка" на своем поле разошлись миром с "Городеей" - 0:0. Городейцы набрали 44 очка и занимают 7-е место, у "Слуцка" 28 баллов и 12-я позиция в турнирной таблице. Позже "Гомель" у себя дома примет гостей из "Минска". В стартовом матче 28-го тура минское "Динамо" разгромило на своей арене могилевский "Дняпро" со счетом 3:0.

В воскресенье, 10 ноября, футболисты брестского "Динамо" могут досрочно обеспечить себе первый в истории клуба чемпионский титул. Для этого им нужно победить в гостях "Ислочь". Сделать это будет сложно, ведь в прошлом туре "Ислочь" сенсационно обыграла в Борисове действующего чемпиона страны БАТЭ со счетом 4:2. 10 ноября минский "Энергетик-БГУ" примет жодинских торпедовцев, а "Витебск" на своем поле сыграет с БАТЭ.

Положение в лидирующей группе: "Динамо" (Брест) - 68 очков (27 матчей), "Шахтер" - 62 (28), БАТЭ - 61 (27), "Динамо" (Минск) - 50 (28), "Ислочь" - 45 (27), "Торпедо-БелАЗ" - 45 (27).-0-