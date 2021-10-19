"Шериф" сыграет в гостях у "Интера", "Шахтер" примет "Реал" в Лиге чемпионов

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четырех группах футбольной Лиги чемпионов сегодня завершатся встречи первого круга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сенсационный лидер квартета D чемпион Молдовы тираспольский "Шериф" сыграет в Милане против итальянского чемпиона "Интера". В стартовом туре футболисты "Шерифа" выиграли у себя дома у донецкого "Шахтера" (2:0), а затем в испанской столице переиграли мадридский "Реал" (2:1). Сегодня вице-чемпионы Украины примут в Киеве испанскую дружину. Положение команд после двух игровых дней: "Шериф" - 6, "Реал" - 3, "Интер" - 1, "Шахтер" - 1.

Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" на выезде будет соперничать с бельгийским "Брюгге". Во втором поединке квартета А "Пари Сен-Жермен" встретится в столице Франции с немецким "Лейпцигом". Положение команд: "Пари Сен-Жермен" - 4, "Брюгге" - 4, "Манчестер Сити" - 3, "Лейпциг" - 0.

Лидер группы В английский "Ливерпуль" сыграет на выезде против мадридского "Атлетико". Португальский "Порту" встретится на своем поле с итальянским "Миланом". Положение команд: "Ливерпуль" - 6, "Атлетико" - 4, "Порту" - 1, "Милан" - 0.

В Амстердаме будут соперничать два главных фаворита квартета С - нидерландский "Аякс" и немецкая "Боруссия" из Дортмунда. Турецкий "Бешикташ" встретится в Стамбуле с португальским "Спортингом" из Лиссабона. Положение команд: "Аякс" - 6, "Боруссия" - 6, "Спортинг" - 0, "Бешикташ" - 0.

В остальных группах поединки 3-го тура состоятся 20 октября:

Е - "Барселона" (Испания) - "Динамо" (Киев, Украина), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия). Положение команд: Бавария" - 6 очков, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1, "Барселона" - 0.

F - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - "Вильярреал" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Аталанта" (Бергамо, Италия). Положение команд: "Аталанта" - 4, "Янг Бойз" - 3, "Манчестер Юнайтед" - 3, "Вильярреал" - 1.

G - "Зальцбург" (Австрия) - "Вольфсбург" (Германия), "Лилль" (Франция) - "Севилья" (Испания). Положение команд: "Зальцбург" - 4, "Севилья" - 2, "Вольфсбург" - 2, "Лилль" - 1.

Н - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Ювентус" (Турин, Италия), "Челси" (Лондон, Англия) - "Мальме" (Швеция). Положение команд: "Ювентус" - 6, "Челси" - 3, "Зенит" - 3, "Мальме" - 0.

Лидером бомбардирской гонки является ивуарийский форвард "Аякса" Себастьян Аллер, забивший 5 мячей. По 4 гола забили польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски и его французский коллега по амплуа из "Лейпцига" Кристофер Нкунку.-0-