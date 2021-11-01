Шестеро белорусов примут участие в ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестеро белорусов примут участие в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который 2-7 ноября пройдет в Казани, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

Беларусь на состязаниях в столице Татарстана представят Илья Шиманович (50 м, 100 м, 200 м брассом), Анастасия Шкурдай (50 м на спине и баттерфляем, 100 м баттерфляем и комплексным плаванием), Алина Змушко (50 м, 100 м и 200 м брассом), Григорий Пекарский (50 м и 100 м вольным стилем, 50 м и 100 м баттерфляем), Анастасия Коряковская (50 м и 100 м вольным стилем, 50 м баттерфляем) и Виктор Стаселович (50 м и 100 м на спине). Также белорусские спортсмены выступят в эстафете 4х50 м комплексным плаванием.

Соревнования состоятся в 20 дисциплинах среди мужчин и женщин (18 индивидуальных и 2 эстафеты) и в двух смешанных дисциплинах (эстафета). В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции чемпионат пройдет без зрителей.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проводится под эгидой Европейской лиги плавания (LEN). 7 декабря 2019 года Казань была единогласно выбрана принимающим городом ЧЕ-2021 на заседании бюро LEN в Глазго. До 2013 года чемпионат проводился ежегодно, а затем стал проходить по нечетным годам.

В 2024 году в столице Республики Татарстан впервые пройдет чемпионат Европы по водным видам спорта.-0-