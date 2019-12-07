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07 декабря 2019, 14:56

Шевцов назвал расширенный состав гандбольной сборной на ЧЕ-2020

Фото БФГ
Фото БФГ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер гандбольной сборной Беларуси Юрий Шевцов определился с расширенным списком кандидатов на участие в чемпионате Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В состав включено 28 гандболистов:

вратари - Вячеслав Солдатенко ("Бакэу", Румыния), Артем Подосинов ("Бийер", Франция), Иван Мороз, Алексей Кишов (оба - СКА, Минск), Иван Мацкевич (БГК имени Мешкова, Брест);

полевые игроки - Андрей Юринок, Максим Баранов, Никита Вайлупов, Вячеслав Шумак, Артем Кулак (все - БГК имени Мешкова, Брест), Иван Бровко, Денис Рутенко, Николай Алехин, Вячеслав Бохан, Дмитрий Камышик, Сергей Шилович, Дмитрий Никуленков, Юлиан Гирик (все - СКА, Минск), Артем Королек, Владислав Кулеш (оба - "Виве", Кельце, Польша), Борис Пуховский, Максим Бабичев (оба - "Мотор", Запорожье, Украина), Юрий Лукьянчук ("Рийхимяки", Финляндия), Алексей Шинкель ("Балатонфюред", Венгрия), Максим Гайдученко ("Сен-Рафаэль", Франция), Артур Карвацкий ("Олипиакос", Пирей, Греция), Александр Подшивалов ("Минден", Германия), Олег Астрашапкин ("Чурго", Венгрия).

В окончательную заявку на участие в континентальном первенстве войдут 18 гандболистов (16 основных и 2 запасных).

Матчи финальной стадии 14-го по счету мужского чемпионата Европы пройдут с 9 по 26 января на аренах Австрии, Норвегии и Швеции. Белорусская сборная на первом этапе сыграет в группе А в австрийском Граце вместе с командами Сербии, Черногории и Хорватии. В основной этап выйдут по две лучшие сборные из 6 предварительных квартетов.-0-

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