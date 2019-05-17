Школа художественной гимнастики Александры Наркевич проведет шоу "День принцесс"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школа художественной гимнастики GymLine известной белорусской гимнастки, серебряного призера Олимпиады-2012 в Лондоне Александры Наркевич выступит 18 мая с концертом в минском дворце игровых видов спорта "Уручье", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Начнется красочное шоу "День принцесс" в 15.00. Зрителей ожидает яркий, очень добрый и сказочный праздник с красивыми декорациями и призами для гостей. Будут организованы конкурсы и выступления звезд белорусской эстрады.

За три года существования гимнастической школы GymLine в Минске открыты три оборудованных зала. В них под руководством лучших педагогов тренируются около 400 гимнасток в возрасте от 3 до 12 лет, а также взрослые девушки. Воспитанницы GymLine постоянно участвуют в международных конкурсах, а на одном из самых престижных турниров для подрастающего поколения по художественной гимнастике Baby Cup неоднократно занимали призовые места.-0-