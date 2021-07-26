Шкурдай: хочу проверить свои силы и скорость вместе с лучшими пловцами мира

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай позитивно оценила свое участие в решающей стадии розыгрыша наград на дистанции 100 м баттерфляем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В целом довольна, что была в финале Олимпиады. Дошла до этой стадии. Может, не получилось улучшить свой личный результат, но, думаю, все впереди. В Токио еще поплыву две эстафеты и 100-метровку вольным стилем. На дистанции 100 м хочу проверить свои силы и скорость вместе с лучшими пловцами мира. Давно уже освоилась и готова плыть рядом с именитыми атлетами", - сказала спортсменка, общаясь с журналистами.

При этом Анастасия Шкурдай отметила, что хочет попробовать свои силы на других дистанциях и не испытывает психологического дискомфорта от того, что приходится состязаться с именитыми атлетами.-0-