Шуневич: собираемся сохранить нынешний костяк "Динамо"

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство ХК "Динамо-Минск" намерено сохранить костяк команды, которая выступала в нынешнем сезоне КХЛ и вышла в плей-офф Кубка Гагарина. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам участия минчан в турнире генеральный директор хоккейного клуба Игорь Шуневич, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы собираемся сохранить до 70% состава, который играл в этом сезоне. Квалификационные предложения соответствующим игрокам сделаем в ближайшее время. Во всяком случае, постараемся не повторить ошибок, которые были допущены при комплектовании "Динамо" в прошлые годы. Хотим, чтобы сохранилась преемственность в подходах тренерского штаба и игроков", - отметил гендиректор столичной дружины.

Минские динамовцы, набрав 57 очков, заняли 11-е место в регулярном чемпионате КХЛ и впервые за несколько лет вышли в следующую стадию соревнований. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина команда Крэйга Вудкрофта играла на равных, но вынуждена была уступить СКА из Санкт-Петербурга в серии до четырех побед со счетом 1:4, удостоившись за показанный ими хоккей положительных отзывов от специалистов и любителей.-0-