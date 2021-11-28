Швед Себастьян Самуэльссон выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон выиграл спринтерскую гонку на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговый результат победителя на дистанции 10 км с двумя огневыми рубежами - 22 мин. 33,5 сек. (0 промахов). Второе место занял норвежский спортсмен Ветле Шостад Кристиансен (отставание 11,8 сек., 0 промахов). Бронза у еще одного норвежца Йоханнеса Тинеса Бе (отставание 12,2 сек., 0 промахов).
Что касается белорусских спортсменов, то Антон Смольский допустил 2 промаха и отстал от победителя на 1 мин. 15,8 сек. (19-е место), Максим Воробей промахнулся дважды и отстал от Себастьяна Самуэльссона на 1 мин. 58,8 сек. (46-е место), Сергей Бочарников с тремя неточностями на стрельбище финишировал 60-м (отставание 2 мин. 22,5 сек.). Роман Елетнов занял 71-е место (отставание 2 мин. 41,4 сек., 3 промаха), Дмитрий Лазовский - 77-е (отставание 2 мин. 51,3 сек., 3 промаха).
Всего стартовали 117 биатлонистов.-0-