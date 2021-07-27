Шведские гандболистки одержали вторую победу на олимпийском турнире

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Швеции одержали вторую победу подряд на Олимпийских играх, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче второго тура предварительной группы В скандинавские спортсменки разгромили российскую команду со счетом 36:24. На старте соревнований шведки были сильнее испанок - 31:24. Россиянки пока имеют лишь одно очко, сыграв вничью со сборной Бразилии - 24:24. Сегодня бразильянки нанесли второе поражение венгерской команде, выиграв с результатом 33:27. В первом туре венгерки уступили сборной Франции со счетом 29:30. Позже француженки встретятся с испанками. Положение команд: Швеция - 4 очка (2 матча), Бразилия - 3 (2), Франция - 2 (1), Россия - 1 (2), Венгрия - 0 (2), Испания - 0 (1).

В группе А второго успеха добились гандболистки Нидерландов, взявшие верх над соперницами из Республики Корея - 43:36. Норвежская сборная также выиграла второй поединок кряду, уверенно победив ангольских спортсменок со счетом 30:21. Японки обыграли черногорских гандболисток с результатом 29:26. Положение команд после двух игровых дней: Нидерланды - 4, Норвегия - 4, Япония - 2, Черногория - 2, Республика Корея - 0, Ангола - 0.

В предварительных группах мужского турнира токийской Олимпиады положение команд после двух туров таково: А - Франция - 4, Испания - 4, Германия - 2, Норвегия - 2, Бразилия - 0, Аргентина - 0; В - Дания - 4, Швеция - 4, Египет - 2, Португалия - 2, Япония - 0, Бахрейн - 0.

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.-0-