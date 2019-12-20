Шведский вратарь Юнас Энрот покинул "Динамо-Минск"

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский голкипер Юнас Энрот покинул минское "Динамо". Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Такая информация размещена на официальном сайте "зубров", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Нам непросто далось это решение, - отметил генеральный директор белорусского клуба в КХЛ Дмитрий Басков. - Мы благодарны Юнасу за большой отрезок истории клуба, связанный с его выступлением, но сейчас нам хотелось бы двигаться дальше. В ближайшей перспективе планируем больше игровой практики дать белорусским вратарям. Александр Осипков постепенно восстанавливается после травмы, в расположение команды вернулся из "молодежки" Никита Толопило. Впереди минский чемпионат мира 2021 года, и вопрос о том, кто будет защищать ворота нашей сборной, открыт".

Шведский голкипер провел 134 матча в стане "зубров" с коэффициентом надежности 2,51 и 91,2% отраженных бросков, переписав несколько клубных рекордов, в том числе по количеству матчей среди голкиперов (134), побед среди голкиперов (39) и продолжительности сухой серии (166:07). Он признавался голкипером недели КХЛ в октябре 2017 года. В сезонах 2017/18 и 2018/19 был назван лучшим игроком "Динамо" по версии болельщиков. В текущем сезоне Юнас Энрот участвовал в 30 матчах (89,1%), дважды сыграл на ноль, а также отдал две голевые передачи.-0-