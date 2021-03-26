Шведы выиграли у грузинских футболистов в квалификации чемпионата мира

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европе завершились матчи первого тура отборочного турнира футбольного чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе В сборная Швеции в Стокгольме победила с минимальным преимуществом команду Грузии - 1:0. В составе хозяев после долгого перерыва выступал Златан Ибрагимович, который ассистировал Виктору Классону при взятии ворот гостей. Испанцы в Гранаде не смогли удержать победу над греками - ничья 1:1.

Футболисты Италии, выступающие в группе С, в Парме обыграли команду Северной Ирландии со счетом 2:0. Команда Швейцарии в Софии уверенно переиграла сборную Болгарии - 3:1.

В группе F футболисты Шотландии в Глазго сыграли вничью с Австрией - 2:2. В Тель-Авиве сборная Израиля уступила датчанам - 0:2. В Кишиневе команда Молдовы разошлась миром со сборной Фарерских островов - 1:1.

В группе I сборная Англии разгромила в Лондоне команду Сан-Марино с результатом 5:0. В Будапеште футболисты Венгрии и Польши сыграли вничью - 3:3. Команда Андорры на своем поле уступила албанцам - 0:1.

В группе J футболисты Германии в Дуйсбурге были сильнее исландцев - 3:0. В Бухаресте Румыния на последних минутах вырвала победу у Северной Македонии со счетом 3:2. Сборная Армении одолела на выезде Лихтенштейн - 1:0.

Результаты стартовых игр в остальных группах:

А - Португалия - Азербайджан - 1:0, Сербия - Ирландия - 3:2.

D - Франция - Украина - 1:1, Финляндия - Босния и Герцеговина - 2:2.

G - Турция - Нидерланды - 4:2, Латвия - Черногория - 1:2, Гибралтар - Норвегия - 0:3.

Н - Мальта - Россия - 1:3, Кипр - Словакия - 0:0, Словения - Хорватия - 1:0.

В квалификационной группе Е, в которой сыграют белорусские футболисты, первые матчи прошли 24 марта. В Брюсселе сборная Бельгии одержала волевую викторию над командой Уэльса - 3:1, а футболисты Чехии в польском Люблине разгромили эстонцев со счетом 6:2. Сборная Беларуси стартует в отборочном турнире чемпионата планеты 27 марта на минском стадионе "Динамо" встречей с эстонской дружиной. Затем 30 марта подопечные Михаила Мархеля сыграют в гостях у бельгийцев.

Напрямую в финальную стадию планетарного форума от Европы выйдут победители 10 квалификационных групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций проведут поединки за 3 пропуска на чемпионат мира.

Финальная стадия 22-го по счету чемпионата планеты пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на футбольных полях Катара. В турнире примут участие 32 сборные со всех континентов. На прошлом мировом первенстве 2018 года в России сборная Франции выиграла в финале у команды Хорватии со счетом 4:2, а в матче за 3-е место бельгийцы победили англичан - 2:0.-0-