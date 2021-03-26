Шведы выиграли у грузинских футболистов в квалификации чемпионата мира

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 26 марта 2021
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:13 Энергетики Гомельской области готовы к весеннему половодью Регионы
09:10 Более 300 дел экстремистской направленности возбуждено с августа в Брестской области Происшествия
09:09 Финалисты проекта Dream Dance Fest "Славянского базара" станут известны 27-28 марта Культура
09:05 Гомельский драмтеатр приглашает зрителей на "Обед для грешников" Афиша
08:52 Акция в поддержку бездомных животных проходит в Могилеве Регионы
08:49 Республиканский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах стартует в Минске Афиша
08:45 Шведы выиграли у грузинских футболистов в квалификации чемпионата мира Спорт
08:20 Фестиваль фонарей в Ботаническом саду проведет благотворительную акцию Культура
08:13 Извлечение расплавившегося топлива с АЭС "Фукусима-1" перенесли на год В мире
08:04 Выставка работ учащихся детских школ искусств "Мінск, ты сэрца Беларусі" открывается в столице Афиша
07:56 Прямые иностранные инвестиции в СЭЗ "Брест" выросли в 2020 году в 1,7 раза Экономика
07:40 В Суэцком канале для снятия с мели застрявшего судна нужно убрать до 20 тыс. куб.м песка В мире
07:32 Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали ЧМ в Швеции Спорт
07:13 В ГАИ Минска рассказали о местах установки мобильных датчиков контроля скорости Регионы
07:00 Лукашенко уверен в успешном расширении дружественных связей с Бангладеш Президент
07:00 Картина дня: сотрудничество с Приморским краем, молодежный парламентский форум и "Уикенд в Лиде" Общество
00:52 Арина Соболенко вышла в 1/16 финала турнира в Майами Спорт
00:36 Умерла американская актриса Джессика Уолтер В мире
25.03.21
25.03.21 23:53 В мире за сутки выявили более 575 тыс. новых случаев заражения коронавирусом В мире
25.03.21 23:27 В Калининградской области разбился вертолет В мире
25.03.21 23:01 Анонсированные деструктивными Telegram-каналами масштабные протесты не состоялись - МВД Происшествия
25.03.21 22:58 Хоккеисты ЦСКА вышли вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ против "Локомотива" Спорт
25.03.21 22:35 Хоккеисты "Гомеля" вышли в финал Кубка Президента Спорт
25.03.21 22:19 В Бресте в семью спустя 30 лет вернулась украденная медаль "За отвагу" Регионы
25.03.21 22:03 Датчане и швейцарцы победили на старте квалификации ЧМ по футболу Спорт
25.03.21 21:58 Российская "молодежка" обыграла исландцев на чемпионате Европы по футболу Спорт
25.03.21 21:55 Преподаватель БГУКИ: быть вне политики у меня теперь не получится Общество
25.03.21 21:53 Белтелерадиокомпания проведет прямые трансляции праздничных служб на Пасху Общество
25.03.21 21:45 Руководитель привлек двух подчиненных к видеосъемкам с БЧБ-полотном - он задержан Происшествия
25.03.21 21:39 ФРГ вводит с 28 марта обязательный тест на коронавирус для прилета в страну В мире
Все новости
Все новости
Спорт
26 марта 2021, 08:45

Шведы выиграли у грузинских футболистов в квалификации чемпионата мира

Фото из архива
Фото из архива

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европе завершились матчи первого тура отборочного турнира футбольного чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе В сборная Швеции в Стокгольме победила с минимальным преимуществом команду Грузии - 1:0. В составе хозяев после долгого перерыва выступал Златан Ибрагимович, который ассистировал Виктору Классону при взятии ворот гостей. Испанцы в Гранаде не смогли удержать победу над греками - ничья 1:1.

Футболисты Италии, выступающие в группе С, в Парме обыграли команду Северной Ирландии со счетом 2:0. Команда Швейцарии в Софии уверенно переиграла сборную Болгарии - 3:1.

В группе F футболисты Шотландии в Глазго сыграли вничью с Австрией - 2:2. В Тель-Авиве сборная Израиля уступила датчанам - 0:2. В Кишиневе команда Молдовы разошлась миром со сборной Фарерских островов - 1:1.

В группе I сборная Англии разгромила в Лондоне команду Сан-Марино с результатом 5:0. В Будапеште футболисты Венгрии и Польши сыграли вничью - 3:3. Команда Андорры на своем поле уступила албанцам - 0:1.

В группе J футболисты Германии в Дуйсбурге были сильнее исландцев - 3:0. В Бухаресте Румыния на последних минутах вырвала победу у Северной Македонии со счетом 3:2. Сборная Армении одолела на выезде Лихтенштейн - 1:0.

Результаты стартовых игр в остальных группах:

А - Португалия - Азербайджан - 1:0, Сербия - Ирландия - 3:2.

D - Франция - Украина - 1:1, Финляндия - Босния и Герцеговина - 2:2.

G - Турция - Нидерланды - 4:2, Латвия - Черногория - 1:2, Гибралтар - Норвегия - 0:3.

Н - Мальта - Россия - 1:3, Кипр - Словакия - 0:0, Словения - Хорватия - 1:0.

В квалификационной группе Е, в которой сыграют белорусские футболисты, первые матчи прошли 24 марта. В Брюсселе сборная Бельгии одержала волевую викторию над командой Уэльса - 3:1, а футболисты Чехии в польском Люблине разгромили эстонцев со счетом 6:2. Сборная Беларуси стартует в отборочном турнире чемпионата планеты 27 марта на минском стадионе "Динамо" встречей с эстонской дружиной. Затем 30 марта подопечные Михаила Мархеля сыграют в гостях у бельгийцев.

Напрямую в финальную стадию планетарного форума от Европы выйдут победители 10 квалификационных групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций проведут поединки за 3 пропуска на чемпионат мира.

Финальная стадия 22-го по счету чемпионата планеты пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на футбольных полях Катара. В турнире примут участие 32 сборные со всех континентов. На прошлом мировом первенстве 2018 года в России сборная Франции выиграла в финале у команды Хорватии со счетом 4:2, а в матче за 3-е место бельгийцы победили англичан - 2:0.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
футбол чемпионат мира
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото ТАСС Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали ЧМ в Швеции
Фото из архива Синьхуа - БЕЛТА Арина Соболенко вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Фото Torg news Хоккеисты ЦСКА вышли вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ против "Локомотива"
Фото hockey.by Хоккеисты "Гомеля" вышли в финал Кубка Президента
Фото из архива Датчане и швейцарцы победили на старте квалификации ЧМ по футболу
Фото EPA -EFE Российская "молодежка" обыграла исландцев на чемпионате Европы по футболу
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о сотрудничестве с Приморским краем: нам не может помешать ни пандемия, ни попытки расшатать ситуацию
Лукашенко: Беларусь и Казахстан за последние годы очень многого достигли в развитии отношений
За 20 лет уровень малообеспеченности в Беларуси снизился почти в 9 раз - Минэкономики
Кочанова встретилась с учащимися столичной гимназии №24
Топ-новости
Картина дня: сотрудничество с Приморским краем, молодежный парламентский форум и "Уикенд в Лиде"
Премьер-министры Беларуси и Казахстана обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Губернатор Приморского края похвалил качество белорусской техники и особенно дизель-генераторов
Госкомимущество прокомментировало новшества указа №116 об отчуждении домов на селе
Китай на площадке ООН выступил против антибелорусской резолюции - Се Сяоюн
Путин назначил Евгения Лукьянова послом России в Беларуси
Арина Соболенко вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Сегодня у вузов Беларуси и России много точек соприкосновения - Карпенко
Анонсированные деструктивными Telegram-каналами масштабные протесты не состоялись - МВД
Эксперт о масштабном соцопросе: необходимо повышать мотивацию граждан к развитию и росту
Белорусская бизнес-леди: все инициативы "беглых" нацелены на развал страны
Воронюк: память о предках - в основе кода нашей нации
Посол Казахстана поблагодарил Беларусь за помощь в решении проблем, связанных с COVID-19
Генпрокуратура: за дестабилизацию устойчивой работы ж/д транспорта возбуждено 97 уголовных дел
Белорусский фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу на ЧМ в Швеции
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.