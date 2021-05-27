Швейцарские хоккеисты обыграли словаков в матче первого раунда ЧМ по хоккею в Латвии

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарские хоккеисты крупно обыграли словаков в матче первого раунда чемпионата мира по хоккею в Латвии со счетом 8:1 (1:0, 3:0, 4:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый счет не отражает того, что происходило на льду. У словаков было немало эпизодов, чтобы перевернуть ход поединка в свою сторону. Однако их реализация оставила желать лучшего. Что касается швейцарцев, то им хорошую службу сыграло умение играть в большинстве. Из восьми шайб, которые альпийская дружина забросила за матч, пять стали итогом реализации лишнего игрока после удалений словаков. По этому показателю подопечные Патрика Фишера - одни из лучших на планетарном форуме в Риге.

В первом периоде шайба лишь раз побывала в воротах Юлиуса Гудачека. На 10-й минуте усилия своих партнеров по команде завершил Рафаэль Диас, которому ассистировали Грегори Хофманн и Свен Андригетто.

Во втором периоде швейцарцы были куда более рачительны со своими голевыми моментами, трижды огорчив кипера словаков. Уже на первой минуте этого отрезка матча Свен Андригетто удвоил преимущество альпийской дружины. Затем Ромен Леффель и Грегори Хофманн довели счет до крупного.

На старте заключительного периода швейцарцы еще дважды огорчили Юлиуса Гудачека после шайб Тимо Майера и Филиппа Курашева. Словак Михал Криштоф отыграл одну шайбу, но альпийцы были точны еще дважды. По голевому дублю оформили Грегори Хофманн и Ромен Леффель.

В параллельной встрече, которую проводили команды группы В, хоккеисты США обыграли сборную Латвии - 4:2 (2:2, 2:0, 0:0). На голы Мэтта Тэннисона, Брайана Бойла, Тревора Мура и Мэттью Бенирса балтийская сборная ответила взятиями ворот Микса Индрашиса и Ренарса Крастенбергса.

В вечерней части турнира 27 мая сыграют Швеция - Чехия (Группа А) и Финляндия - Италия (Группа В).

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-