Швейцарский горнолыжник Одерматт выиграл супергигант на этапе Кубка мира

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарец Марко Одерматт одержал победу в супергиганте на этапе Кубка мира по горным лыжам. Соревнования проходили в швейцарском Венгене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одерматт прошел трассу за 1 мин. 29 сек., на 0,23 сек. опередив лидера Кубка мира в супергиганте Александра Омодта Килде из Норвегии. Третье время дня показал действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине австриец Маттиас Майер, отставший от победителя на 0,58 сек. Всего в состязаниях приняли участие 52 горнолыжника.

Данная виктория стала для Одерматта уже шестой в текущем сезоне, что позволило швейцарцу увеличить отрыв от преследователей в общем зачете до 396 очков.

14 и 15 января на легендарной трассе "Лауберхорн" состоятся мужские старты в скоростном спуске. Завершится этап в Венгене в воскресенье соревнованиями слаломистов.-0-