СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в финале плей-офф Западной конференции КХЛ - 2:2

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты СКА обыграли ЦСКА со счетом 3:1 в четвертом матче в финале Западной конференции и сравняли счет в серии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Санкт-Петербурге москвичи усилиями Михаила Науменкова открыли счет в середине первого периода - 1:0. ЦСКА еще до перерыва во второй раз поразили ворота хозяев площадки, но после видеопросмотра судьи гол отменили.

Питерский СКА перехватил инициативу во вторые 20 минут встречи. Николай Прохоркин на 29-й минуте сделал цифры на табло равными - 1:1. Окончательно вопрос о победителе в прошедшем матче был снят в начале третьего периода. Никита Гусев мощным кистевым броском впритирку со штангой вывел СКА вперед - 2:1, а спустя менее минуты форвард питерцев Сергей Плотников с отрицательного угла, рикошетом от вратаря ЦСКА, отправил шайбу в сетку - 3:1.

Счет в серии до четырех побед - 2:2.

Пятый матч финальной серии в Западной конференции КХЛ состоится 5 апреля в Москве.-0-