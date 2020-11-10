Скавыш признан лучшим игроком, Ковальчук - лучшим тренером футбольного чемпионата Беларуси в октябре

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард борисовского БАТЭ Максим Скавыш признан лучшим игроком чемпионата Беларуси по футболу в октябре. Таков результат традиционного ежемесячного голосования журналистов ведущих белорусских СМИ, которое проводит Белорусская федерация футбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В двух октябрьских матчах 30-летний нападающий борисовчан забил четыре мяча. После 28 туров нынешнего первенства Максим Скавыш возглавляет список лучших бомбардиров, забив 17 мячей. Среди тренеров лучшим в октябре стал наставник брестского "Динамо" Сергей Ковальчук. В октябре его подопечные одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.
Перед двумя заключительными турами 30-го чемпионата Беларуси положение команд таково: БАТЭ (Борисов) - 54 очка, "Шахтер" (Солигорск) - 53, "Неман" (Гродно) - 50, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 50, "Динамо" (Брест) - 48, "Динамо" (Минск) - 48, "Ислочь" (Минский район) - 44, "Рух" (Брест) - 41, "Энергетик-БГУ" (Минск) - 38, "Минск" - 37, "Витебск" - 35, "Славия" (Мозырь) - 33, "Городея" - 30, "Слуцк" - 27, "Белшина" (Бобруйск) - 21, "Смолевичи" - 14.
В следующем туре 22 ноября сыграют: БАТЭ - "Белшина", "Городея" - "Динамо" (Брест), "Смолевичи" - "Славия", "Неман" - "Слуцк", "Энергетик-БГУ" - "Динамо" (Минск), "Торпедо-БелАЗ" - "Ислочь", "Минск" - "Витебск", "Рух" - "Шахтер".-0-